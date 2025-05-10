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Konya'da 13 Katlı Binada Yangın İhbarı, Metruk Evde Yangın Çıktı

Konya'da 13 Katlı Binada Yangın İhbarı, Metruk Evde Yangın Çıktı
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Konya'da, 13 katlı bir binada yangın ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangının müstakil bir metruk evde çıktığını tespit etti ve yangını kontrol altına alarak söndürdü.

13 katlı binada yangın ihbarına giden itfaiye müstakil metruk evle karşılaştı

KONYA - Konya'da 13 katlı binada yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri, müstakil metruk bir evde çıkan yangınla karşılaştı. Ekipler tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, saat 21.00 merkez Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Kar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredeki bir vatandaşın 13 katlı binada yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, yangının metruk bir müstakil evde çıktığını fark etti. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri tarafından soğutma işlemlerin tamamlanmasının ardından polis ekipleri tarafından metruk bina kontrol edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARDA AKIN AKKOCA - 3.Sayfa
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