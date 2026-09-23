Haberler

Konya Beyşehir'de yağışlı havada otomobil şarampole devrildi, 1 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya Beyşehir'de yağışlı havada otomobil şarampole devrildi, 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya Beyşehir'de yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, Beyşehir-Antalya Kara yolu 1. kilometresinde şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Antalya Kara yolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Z.H. idaresindeki otomobil, Beyşehir ilçe merkezi istikametine seyir halindeyken yağışlı havanın da etkisiyle kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erdoğan'ın başdanışmanından fon krizine ilişkin ilk açıklama

Erdoğan'ın başdanışmanından piyasaları sarsan kriz için ilk açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon operasyonunun perde arkası! Bakan Gürlek ilk kez anlattı

Türkiye'yi sarsan operasyon! Bakan Gürlek bu detayı ilk kez açıkladı
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 76 suçlu Türkiye’ye getirildi

Adaletten kaçamadılar! Şimdi hesap zamanı
Olise ile Mia Khalifa birlikte mi? Tartışma yaratan fotoğraf

Neler oluyor orada? Fena yakalandılar

Mansur Yavaş'ın istifasının ardından Özgür Özel'den ilk açıklama

Yavaş'ın istifasının ardından Özgür Özel'den ilk açıklama
Ev partisine silahlı saldırı: Hamile kadının da aralarında bulunduğu 11 kişi öldü

Ev partisine silahlı saldırı: Biri hamile kadın 11 kişi öldü
'Siyasi parti broşürü' cinayetinde karar! 21 yaşındaki genci öldüren sanığa indirimli ceza

"Siyasi parti broşürü" cinayetinde indirimli ceza!
Ödül gecesinde fenalaşan Şerif Sezer'den haber var! Kızı son durumunu açıkladı

Ödül gecesinde fenalaşan Şerif Sezer'den haber var! Kızı son durumunu açıkladı