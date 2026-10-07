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Konya Akşehir'de motosiklet sürücüsü minibüsle çarpışıp hayatını kaybetti.

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Konya'nın Akşehir ilçesine bağlı Kileci Mahallesi'nde 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü, sollama sırasında otomobile çarpıp karşı yönden gelen minibüsle çarpıştı. Ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Akşehir Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Kileci Mahallesi 31011. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Demir (23), 42 BGK 993 plakalı motosikletle önündeki İ.B. idaresindeki 03 UC 282 plakalı otomobili sollamak istediği sırada otomobilin sol arka tamponuna çarpıp, karşı yönden gelen L.A. yönetimindeki 42 GAT 89 plakalı minibüsle çarpıştı. Motosiklet devrilirken, sürücü Hasan Demir savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Demir, hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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