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Konya Akören'de bir kişi av tüfeğiyle eşini öldürdü, ardından intihara kalkıştı

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Konya'nın Akören ilçesine bağlı Avdan Mahallesi'nde bir kişi, iddiaya göre tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldürdükten sonra aynı silahla intihara teşebbüs etti. Olayda eşi hayatını kaybederken ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı; olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Konya'nın Akören ilçesinde bir kişi eşini öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Avdan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Murat A. (32) ile eşi Melek A. arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Murat A. av tüfeğiyle eşine ateş ettikten sonra aynı silahla intihara teşebbüs etti. Olayda Melek A. hayatını kaybederken Murat A. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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