Son dakika haber: Konya'da müstakil ev yangını 3. Sayfa Haberleri Son dakika habere göre Konya'da müstakil ev yangını Konya'nın Kulu ilçesinde tek katlı müstakil ev, çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Konya'da müstakil ev yangını KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde tek katlı müstakil ev, çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Yangın saat 13.30 sıralarında Kıbrıs Caddesi Değirmenözü Yolu Yeni Mahallesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Ü.R.'nin ikamet ettiği müstakil evde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Kimsenin bulunmadığı evden yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sev edildi. Yangın, adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Çatısı tamamen yanan ev yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış neden araştırılıyor. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Keleş Kıbrıs Konya Kulu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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