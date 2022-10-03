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Konya haber: Konya'da 23 kilo esrar ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Konya haber: Konya'da 23 kilo esrar ele geçirildi Konya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda hassas burunlu narkotik köpeği ile yapılan aramada 23 kilo esrar ele geçirildi.

Konya'da 23 kilo esrar ele geçirildi

KONYA - Konya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda hassas burunlu narkotik köpeği ile yapılan aramada 23 kilo esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyeti uyuşturucuya yönelik 'Kökünü Kurutma Operasyonları'na hız kesmeden devam ediyor. Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kökünü Kurutma Operasyonları çerçevesinde Karatay ilçesi Çimenlik Mahallesinde bir ikamette yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğunu tespit etti. Polis ekipleri operasyon için harekete geçti. İkamet içerisinde hassas burunlu narkotik köpeği Alex'in de katılımıyla yapılan detaylı aramada, ekipler evin müştemilatında variller içine zulalanmış vaziyette 25 parça halinde 23 kilogram esrar maddesi ele geçirdi. Konuyla ilgili C.O. isimli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli C.O. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece "Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Arda Akın Akkoca - 3. Sayfa

Narkotik Konya 3. Sayfa Haberler

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