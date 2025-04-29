'Konut pazarlıyor' denilen Naci Görür kendisini böyle savundu

Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, inşaat firması reklamı yaptığı gerekçesiyle tepkilerin odağında. 6 Şubat depremlerinin ardından Prof. Dr. Naci Görür, depremler konusunda sözlerine en çok itimat edilen isimler arasında yer alıyor. Kahramanmaraş depremini önceden doğru tahmin eden Görür, sık sık Marmara için 7'nin üzerinde deprem uyarısında bulunuyordu.

ŞİRKET GÖRÜR'ÜN GÖRÜNTÜLERİNİ SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞTI

Görür, inşaat firması ziyaretinde çekilen ve şirketin sosyal medya hesabında paylaşılan videoda "Böyle iyi yapılmış projelerde afet boyutunda bir şey olmaz" sözlerini kullanıyor.

KONUT PAZARLIYOR ELEŞTİRİSİ

Gazeteci Sevilay Yılman, Görür'ün bu görüntülerinin ardından, "İstanbul'da çok büyük deprem bekliyor iddiasını sürdüren Prof. Dr. Naci Görür, depreme dayanıklılığıyla övünen Sancaktepe Japon Konutları'nı pazarlamak için reklam filminde rol almış. Tesadüfe bakın ki inşaatı yapan firma da Görür'le aynı tezi savunan Japon Yoshinori Moriwaki'ye ait. Konutların metrekare fiyatları ise dudak uçuklatıyor. Ne güzel dünya değil mi?" ifadelerini kullandı.

"ŞANTİYE ZİYARETİNDE ÇEKİLMİŞ BİR VİDEO"

Son günlerde bir inşaat firmasının reklamında oynadığı iddialarına yanıt veren Görür, Hürriyet Gazetesi'nden Fulya Soybaş'a şu açıklamayı yaptı:

"Bahse konu videodaki Japon Konutları'nın başındaki kişi, üniversiteden öğrencim. Özellikle davet etti, "Hocam bir gel bak" dedi. Ki ben de çok beğendim. Çünkü yatay mimari olmasına rağmen Türkiye'de ilk kez bir binada izolatör kullanmışlar. Deprem izolatörleri bizde hastane gibi büyük yapılarda kullanılıyor. Bunu görmem için çağırdı, ben de öğrencimle iftihar ettim, "Aferin" dedim, çay içtik, depremle alakalı sorular sordular, yanıtladım. O sırada da video ve fotoğraf çekildi. Kendi sosyal medyalarına koymuşlar. Kötü niyetli, zavallı insanlar işte! Söz etmeye bile değmez ama... Ne diyeyim, Allah ıslah etsin. Şirket de yasal yollara baş vurdu zaten."