Kontrolsüz Kavşakta Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kontrolsüz kavşak yine can aldı...Feci kaza kamerada

DENİZLİ - Denizli'de kontrolsüz kavşaktan dönmek isteyen kamyonet, ana yoldan gelen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Sarayköy ilçesi Duacılı Mahallesi'nde Denizli-İzmir karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşı yönden gelerek ana yola girmek için kavşaktan dönen 34 GDB 252 plakalı kamyonete, ana yoldan gelen 09 AEA 999 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrilirken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonet sürücüsü Hüseyin Orul'un hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Hüseyin Orul'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kontrolsüz kavşakta çok sık kaza olduğunu belirten Duacılı Mahallesi Muhtarı Mustafa Göknar, "Bu kavşakta her hafta kaza oluyor. Burada çok insanımızı kaybettik. Bu kavşağa kontrolü geçiş yapılması için defalarca başvuruda bulunduk ama yapılmıyor. Buraya bir çare bulsunlar, çok canımız yandı, artık yanmasın" dedi.