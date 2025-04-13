Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis'den Türkiye'ye küstah tehdit

Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye küstah tehdit
Amasya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Amasya'da korkutan deprem! Çok sayıda ilden hissedildi
Filistinliler için sınırda çadır kent mi kuruluyor? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var

Türkiye'yi sarsan iddiaya Cumhurbaşkanlığından jet yalanlama
Sakarya'da dev deri sırtlı kaplumbağa sahile ölü olarak vurdu

Sahile ölü olarak vurdu, devasa büyüklüğüyle dikkat çekti

Kontrolsüz Kavşakta Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kontrolsüz kavşakta meydana gelen kazada, bir kamyonet ana yoldan gelen otomobille çarpıştı. Kamyonet devrildi ve sürücü yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Mahalle muhtarı, kavşakta sık sık kazaların yaşandığını belirtti.

Kontrolsüz kavşak yine can aldı...Feci kaza kamerada

DENİZLİ - Denizli'de kontrolsüz kavşaktan dönmek isteyen kamyonet, ana yoldan gelen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Sarayköy ilçesi Duacılı Mahallesi'nde Denizli-İzmir karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşı yönden gelerek ana yola girmek için kavşaktan dönen 34 GDB 252 plakalı kamyonete, ana yoldan gelen 09 AEA 999 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrilirken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonet sürücüsü Hüseyin Orul'un hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Hüseyin Orul'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kontrolsüz kavşakta çok sık kaza olduğunu belirten Duacılı Mahallesi Muhtarı Mustafa Göknar, "Bu kavşakta her hafta kaza oluyor. Burada çok insanımızı kaybettik. Bu kavşağa kontrolü geçiş yapılması için defalarca başvuruda bulunduk ama yapılmıyor. Buraya bir çare bulsunlar, çok canımız yandı, artık yanmasın" dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL AŞKAR - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.