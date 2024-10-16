Kontrollü bina yıkımında facianın eşiğinden dönüldü: Mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Kırıkkale'de 6 katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında 3 bina hasar gördü, 8 kişi mahsur kaldıkları evden kurtarıldı. Deprem olduğunu düşünen vatandaşlar ise büyük panik yaşadı.

Olay, Çalılıöz Mahallesi Şehit Osman Yıldırım Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasarlı olduğu için yıkım kararı verilen 6 katlı bir binanın yıkımı sırasında çevredeki üç bina zarar gördü. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği 5, 3 ve 2 katlı binalardan vatandaşlar tahliye edildi. Bir binanın giriş kapısının kapanması sonucu zemin kattaki dairede bulunan 8 kişi içeride mahsur kaldı. Olay yerine intikal eden AFAD ve itfaiye ekipleri, pencerenin demir korkuluğunu keserek mahsur kalan kişileri güvenli bir şekilde tahliye etti.

"Deprem olduğunu sandık"

Olayın tanıkları, yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Birkay Tuncer, yıkımın dikkatsiz yapıldığını belirterek, "Deprem oluyor sandık. Göz gözü görmedi. Yıkan kişiler de kaçmış. Tedbirli yıkın dedik ama kimse dinlemedi" ifadelerini kullandı. Evlerinin ve araçlarının zarar gördüğünü belirten Tuncer, büyük maddi kayıp yaşadıklarını söyledi.

"'Bizden iyi mi biliyorsunuz' dediler"

Daha önce uyarılarda bulunduklarını anlatan Fatoş Altınok, "Dün dedik, 'bizden iyi mi biliyorsunuz' dediler. Bugün yarısı kaldığı anda kepçeyi vurmuşlar, bina tamamen çöktü" dedi. Altınok, binanın tamamen zarar gördüğünü ve eve giremeyecek durumda olduklarını söyledi.

"Deprem gibi sallandı"

Hüseyin Öztepe de binanın çökme anına tanıklık ettiğini ifade ederek, "Bir gürültü koptu, ne oluyor acaba dedim. Binada sallandı, deprem oluyor gibi hissettik. Aşağı indiğimizde yandaki binanın molozlarla kapandığını gördük," dedi. Maddi hasarın büyük olduğunu belirten Öztepe, itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde mahsur kalanların kurtarıldığını ifade etti. - KIRIKKALE