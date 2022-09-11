Kontrolden çıkıp restorana giren araç alev aldı

- Aracın içindeki arkadaşını çıkartarak olay yerinden kaçan sürücü polis ekiplerince yakalandı

TRABZON - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kontrolden çıkarak bir restorandan içeri giren cip alev alev yandı. Aracın içindeki arkadaşını çıkartarak olay yerinden kaçan sürücü polis ekiplerince yakalandı.

Kaza, ilçenin Söğütlü mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.T. yönetimindeki 61 AEL 514 plakalı cip, sürücüsünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı. Kaldırımda ağaç ve hız tabelasına çarpan araç daha sonra bir restorantın camını kırarak içeriye girdi. Kaza sonrası yaralanan sürücü K.T., yanında bulunan arkadaşı Y.B.'yi araçtan çıkartarak olay yerinden kaçtı. Bir anda alev topuna dönen aracı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği personelince araçta çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, cip kullanılmaz hale geldi. Ağır yaralanan Y.B. yapılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaçan yaralı sürücü ise polis ekiplerinin kısa süredeki çalışmasının ardından yakalandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.