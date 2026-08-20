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Eskişehir'de Takla Atan Otomobilde Sürücü Yaralandı

Eskişehir'de Takla Atan Otomobilde Sürücü Yaralandı
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Eskişehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak orta refüjde yan yatan Tofaş marka otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak orta refüjde yan yatan Tofaş marka otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Eskişehir çevreyolu Bursa istikameti Odunpazarı ilçesi Gündoğdu mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.K. idaresindeki 26 AC 730 plakalı Tofaş marka otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrularak taklalar atan Tofaş marka otomobil, orta refüjde yan yatarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada adeta hurdaya dönen otomobilden çıkarılan yaralı sürücü T.K., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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