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Kontrolden çıkan tırın kaza anı kamerada

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Kontrolden çıkan tırın kaza anı kamerada Karabük'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan tır makaslama yaparak otomobile çarptı.

Kontrolden çıkan tırın kaza anı kamerada

KARABÜK - Karabük'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan tır makaslama yaparak otomobile çarptı. Bir kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı üzerinde Safranbolu ilçesinden Karabük istikametine giden M.E., yönetimindeki 78 BM 623 plakalı tır, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Makaslama yapan tır, aynı istikamette seyir halinde olan N.Ç. yönetimindeki 78 ABT 223 plakalı otomobile çarparak sürükledi. Sürüklenen otomobil kaldırımı aşarak hastanenin önünde park halinde bulunan başka otomobile çarptı. Kazada yaralanan N.Ç., kendi imkanlarıyla özel hastaneye gitti. Kaza anı ise hastanenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karabük Güvenlik Trafik Kazaları 3.Sayfa Haberler

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