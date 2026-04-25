Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yan yattı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mersinönü mevkiinde 38 EM 552 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı