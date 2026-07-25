Kontrolden çıkan otomobil tramvay hattının direğine çarptı: 1 yaralı

Eskişehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin tramvay hattının direğine çarpması sonucu gerçekleşen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Tombakzade Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, genç bir erkek şahsın idaresindeki 26 AEL 582 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda tramvay hattının direğine çarptı. Yaşanan çarpışmanın etkisiyle, otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amacıyla ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle bölgedeki tramvay seferlerinde geçici süreyle aksama yaşandı.

Polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı