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Kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi: 1 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya devrilmesi neticesinde 1 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya devrilmesi neticesinde 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum'un Sungurlu ilçesi Sungurlu- Boğazkale karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu istikametinde seyir halinde olan Bünyamin Ç. yönetimindeki 19 ACU 379 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kazada Bünyamin Ç. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, yaralıyı araçtan çıkartarak kurtardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Boğazkale Sungurlu Çorum 3. Sayfa Haberler

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