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Kontrolden çıkan otomobil takla attı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı
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Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atarak yol kenarına devrildiği kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atarak yol kenarına devrildiği kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Sivrihisar ile Elcık Mahallesi arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, takla atarak yol kenarındaki araziye devrildi.

Maddi hasarın meydana geldiği kazada sürücü Ö.K. yara almadan kurtulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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