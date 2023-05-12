Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı Mardin'in Midyat ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

MARDİN - Mardin'in Midyat ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.

Kaza, Midyat- Batman yolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Midyat'tan Batman'ın Gercüş ilçesine gitmekte olan 46 EA 378 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları otomobilden çıkartarak ilk müdahalelerini yaptıktan sonra hastaneye sevk etti.

Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.