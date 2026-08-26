Niksar'da Kontrolden Çıkan Otomobil Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yol kenarına savrulması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tokat-Niksar karayolu Dönekse Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V. S. yönetimindeki 24 ACC 977 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Niyazi Tohumcu olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü V. S. ile Ç. T. ve G. O. yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, ekiplerin otomobili keserek gerçekleştirdiği çalışma sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sürücü V. S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Niyazi Tohumcu'nun cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı