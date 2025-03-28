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Kontrolden Çıkan Otomobil Reklam Panosuna Çarptı

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Amasya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kıyısındaki reklam panosuna çarparak tavanının parçalanmasına sebep oldu. Kazada 5 kişi yaralandı ve olay yerine acil durum ekipleri sevk edildi.

Kontrolden çıkan otomobil reklam panosuna çarptı: O anlar kamerada

AMASYA - Amasya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kıyısında bulunan reklam panosuna çarptı. Tavan kısmı parçalanan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre sürücü Sinan A. yönetimindeki 19 KZ 330 plakalı otomobil, Amasya'dan Suluova istikametine seyir halindeyken Boğazköy mevkiinde kontrolden çıktı. Yolun sağında bulunan demir reklam panosuna çarpan otomobilin tavanı parçalandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, acil sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sürücünün yanı sıra otomobilde bulunan Yeter A., Hava A, Fatmagül G. ve Esmanur G. yaralandı. Sıkışan yaralılar ekiplerin yardımıyla çıkartılarak ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK - 3.Sayfa
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