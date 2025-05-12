Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki Tıra Çarptı: 1 Yaralı
Ankara'da kontrolden çıkan bir otomobil, park halindeki tıra çarptı ve olayda bir kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Kontrolden çıkan otomobil park halindeki tıra çarptı: 1 yaralı
ANKARA - Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Kaza, Mamak ilçesi Hüseyingazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil park halindeki tıra çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledilirken, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKIN - 3.Sayfa