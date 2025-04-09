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Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki Araçlara Çarptı: 5 Yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, park halindeki 2 araca çarparak 5 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı: 5 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil park halindeki 2 araca çarptı. 5 kişinin yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Karalar yolu caddesinde meydana geldi. Fesih T.yönetimindeki 16 AOU 904 plakalı otomobil, kavşakta sürücü Cihan Y.idaresindeki 16 CNV 64 plakalı kamyonete çarpmamak için manevra yaptı. Savrulan araç yolun kenarında park halindeki 16 AVB 748 ile 16 BGC 253 plakalı otomobillere çarptı. Kazada 16 AOU 904 plakalı otomobilin sürücüsü ve araçta bulunan yolcular 4 yaşındaki Muhammet T., Ayfer T.ve Gurbet B.ile park halindeki 16 AVB 748 plakalı otomobilin sürücüsü Halim Ç.yaralandı. Kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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