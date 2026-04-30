Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kastamonu'da kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Caddesi üzerinde Sinanbey Parkı önünde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.B. idaresindeki 06 BZH 145 Citroen marka otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarptı. Kazada hurdaya dönün araçta sürücü yaralanırken, 19 yaşındaki Erenşah Ergün olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Y.B. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ergün'ün cenazesi ise, yapılan inceleme sonrası aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Öte yandan Erenşah Ergün'ün, GMG Kastamonuspor'un alt yapısında oynadığı öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
