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Eskişehir'de otomobil kaldırıma yan yattı

Eskişehir'de otomobil kaldırıma yan yattı
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Eskişehir’de kontrolden çıkan otomobilin kaldırıma yan yattığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobilin kaldırıma yan yattığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi Kıbrıs Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.K. idaresindeki 06 BS 5436 plakalı sedan model otomobil, sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, kaldırıma yan yatarak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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