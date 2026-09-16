Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı: 3 yaralı

Bartın'ın Amasra ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasra ilçesine seyir eden H.K. (73) idaresindeki 78 BL 591 plakalı otomobil, Amasra Tüneli çıkışında yoldan çıkarak istinat duvarına çarpıp devrildi. Kazada sürücü H.K, araçta bulunan gelini C.K., 3 aylık torunu U.M.K yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralılardan C.K.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı yoldaki trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı