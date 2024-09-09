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Kontrolden Çıkan Otomobil Bina Duvarını Yıkarak İçeri Daldı

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil, binanın duvarını yıkarak içeri daldı. Kaza sonucunda araçta bulunan bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayrıca, farklı bir kazada motosiklet ile kamyonet çarpıştı ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Her iki kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil ile binaya daldı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil binanın duvarını yıkarak içeri daldı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Çerkez Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 37 AE 841 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yok kenarında bulunan binanın duvarını yıkarak içeri daldı. Kazada araçta bulunan H.T. yaralandı. Kazayı gören batandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Tosya Devlet cenazesi kaldırıldı.

Öte yandan, Tosya ilçesi Yunus Emre Mahallesi Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde meydana gelen farklı bir kazada ise M.S. idaresindeki 37 ABK 588 plakalı motosiklet ile aynı yolda seyir halinde olan M.Y. yönetimindeki 37 ABA 004 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Kastamonu Otomobil 3-sayfa Tosya

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