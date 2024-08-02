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Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 3 yaralı

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Çorum'un İskilip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil dereye uçtu ve 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar hemen yardım çağırdı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 3 yaralı

ÇORUM - Çorum'un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gülser Açıkgöz yönetimindeki 19 SC 602 plakalı otomobil Kayakoparan camii karşısında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dereye uçtu. Kazayı gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık görevlilerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dereye uçan otomobilde bulunan sürücü ve yanında bulunan Ali Açıkgöz ve Tuğba Söylemez ekipler tarafından araçtan çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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