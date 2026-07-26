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Kontrolden çıkan otomobil demir bariyerlere çarptı: 5 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil demir bariyerlere çarptı: 5 yaralı
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Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, demir bariyerlere çarparak durabildi.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, demir bariyerlere çarparak durabildi. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kastamonu-Sinop kara yolunun Hanönü ilçesine bağlı 5. kilometresinde yer alan Gökçeağaç Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış sonrası kayganlaşan kara yolunda Osman Topçu idaresindeki 57 AAN 293 plakalı Fiat marka otomobil, İstanbul'dan Sinop'un Durağan ilçesi istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı.

Demir bariyerlere çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Osman Topçu ile araçta yolcu olarak bulunan Murat Topçu, Emine Topçu, Dilara Topçu ve Hilal Topçu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasının ardından araçtan çıkartılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hanönü, Taşköprü ve Kastamonu'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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