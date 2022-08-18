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Kontrolden çıkan otomobil demir bariyerlere çarptı

3. Sayfa Haberleri

Kontrolden çıkan otomobil demir bariyerlere çarptı Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin demir bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil demir bariyerlere çarptı

AKSARAY - Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin demir bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kılıçarslan Mahallesi Atatürk Bulvarında bulunan Piri Mehmet Paşa Alt Geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Coğlaki Mahallesi'nden Taşpazar Mahallesi istikametine seyreden Osman Ç. idaresindeki 68 ABB 350 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyonu hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak alt geçitteki refüjde bulunan demir bariyerlere çarptı. Kaza sonucu otomobil hurdaya dönerken sürücü yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Yavuz Akkan - 3. Sayfa

Mehmet Paşa Aksaray 3. Sayfa Haberler

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