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Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğini devirdi: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğini devirdi: 1 yaralı Sivas'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğini devirdi: 1 yaralı

SİVAS - Sivas'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı. Devrilen aydınlatma direği aracın üzerinde kalırken, otomobil sürücüsü de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Ankara Kara Yolu, havalimanı kavşağı yakınlarında meydana geldi. İ.K. idaresindeki 58 ABH 886 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü yaralandı. Devrilen direk ise otomobilin üzerinde kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken yaralı ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - 3. Sayfa

Sivas 3. Sayfa Haberler

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