Haberler

Bartın'da Otomobil İnşaat Çukuruna Uçtu

Bartın'da Otomobil İnşaat Çukuruna Uçtu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'da kontrolden çıkan otomobil, 5 metre yükseklikten alt geçit inşaatının temeline düştü. Kazada 2 kişi yaralandı, sürücü olay yerinden kaçtı. Vatandaşlar yol çalışmasındaki önlemlerin yetersiz olduğunu iddia etti.

Bartın'da kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikten karayoluna yapımı süren alt geçit inşaatının temeline uçtu. Feci kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye Bartın'a Bağlı Amasra İlçesi Çakraz köyünde seyir eden T.K idaresindeki 55 ASH 879 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karayolunda yapılan alt geçit inşaatının temeline uçtu. Yaklaşık 5 metre yükseklikten temel çukuruna düşen otomobil ters dönerken, içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Araçtan yaralı olarak çıkan S.K ve A.K, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olay yerine gelen jandarma trafik ve asayiş timleri bir süre yaralandığı düşünülen sürücüyü aradı. Ekipler, arama çalışmalarında ise sürücünün yaralı arkadaşlarını bırakarak, olay yerinden ayrıldığını belirledi.

Araçtaki benzin sızıntısı nedeniyle itfaiye ekipleri olay yerine çağrılırken, yolda geniş güvenlik tedbirleri alındı. İtfaiye erlerinin müdahalesi ile aracın alev alması önlenirken, ekiplerin yürüttüğü arama çalışmalarında ise T.K olduğu belirlenen sürücü olay yerinde bulunamadı. İncelemesini sürdüren jandarma ekipleri, T.K'nın bir ay önce Amasra Tüneli girişinde kazaya karıştığı ve bu kazanın ardından ehliyetine el konulduğunu tespit etti. Ekiplerin sürücüyü arama çalışmaları sürerken, hastaneye kaldırılan yaralıların ise sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Öte yandan kazanın ardından bölgeye gelen vatandaşlar ve sürücüler ise yol çalışması nedeniyle gerekli ışıklandırma ile önlemlerin yeterli ölçüde alınmadığını ileri sürerek aynı bölgede bir hafta içinde ikinci kazanın meydana geldiğini iddia etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD ve İran arasındaki çatışmalar alevlendi! Ölü ve yaralılar var

Pek çok ülkeye füze yağıyor! Ölü ve yaralılar var
Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor

"Hava sahasını kapatıyoruz, yolcu uçakları dikkat etsin"
'Belaruslu kadınlarla fuhuş' skandalı soruldu! İdris Naim Şahin'den çarpıcı yanıt

"Belaruslu kadınlarla fuhuş" skandalı soruldu! Bir itirafı bomba
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kimse görmüyor sandılar ama kamera rezilliklerini böyle kaydetti

Kimse görmüyor sandılar ama rezillikleri kamerada

Almanya, dron saldırısından Rusya'yı sorumlu tuttu! Konsolosluğu kapatıyorlar

Almanya saldırıdan Rusya'yı suçladı, ilk misillemeyi yaptı
Dördüncü kez anne olan ünlü şarkıcı Atiye’nin kızının ismini duyanlar şaşırdı

4. kez anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti
Facia 'Geliyorum' demiş! İşte Girne'de alabora olan geminin bir gün önceki görüntüleri

Kan donduran anlar ortaya çıktı! Facia "Geliyorum" demiş
Bir il bu olayı konuşuyor! Eve giren polis ekipleri, 2 genci kanlar içerisinde buldu

Eve giren polis ekipleri, 2 genci kanlar içerisinde buldu
Osman Gökçek’ten babasına açılan soruşturma hakkında ilk sözler: Kimin doğru söylediği ortaya çıkacak

Sözleri Mansur Yavaş ve Murat Ağırel'e: Kim doğru söylüyor...
Ölü sayısı her geçen gün artarken ayakta kalan yeşil evin sırrı çözüldü

Ölü sayısı her geçen gün artarken ayakta kalan evin sırrı çözüldü