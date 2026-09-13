Haberler

Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1 yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1 yaralı
Güncelleme:
+63 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 AFM 705 plakalı motosiklet, İndere üzerinde kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada Muhammed Emin G., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga! 7 ilde eş zamanlı operasyon

7 ilde operasyon! Çok sayıda polis için gözaltı kararı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın piyasasında neler oluyor? 20 yıldır böylesi yaşanmadı

Altın piyasasında neler oluyor? 20 yıldır böylesi yaşanmadı
Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama

Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama
Bolu'da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın: 5 saatte zor söndürüldü

Kenti alarma geçiren yangın 5 saatte zor kontrol altına alındı
Özgür Özel'in sert sözlerine Vali Davut Gül'den yanıt

Özgür Özel esti gürledi, Vali Gül'den net yanıt geldi
BRICS Zirvesi'nde tartışma yaratan görüntü: Gecekondular brandalarla kapatıldı

Başkentte utanç perdesi: Ülke gerçeklerini böyle gizlediler
Antalya emniyetinde 2 şube müdürü gözaltına alındı

Suçlama vahim! iki üst düzey emniyet müdürü gözaltında
Domuz sürüsü mahalleye indi, vatandaşlar tedirgin oldu

Mahallede kafalarına göre dolaştılar