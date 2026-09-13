Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1 yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 AFM 705 plakalı motosiklet, İndere üzerinde kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada Muhammed Emin G., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı