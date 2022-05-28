Kontrolden çıkan motosiklet kaldırımda yürüyen gence çarptı: 2 ölü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kontrolden çıkan motosiklet kaldırımda yürüyen gence çarptı: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Kontrolden çıkan motosiklet kaldırımda yürüyen gence çarptı: 2 ölü Motosiklet sürücüsü ve çarptığı genç hastanede hayatını kaybetti Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet önce elektrik direğine daha sonrasında ise kaldırımda yürüyen 21 yaşındaki gence çarptı.

Kontrolden çıkan motosiklet kaldırımda yürüyen gence çarptı: 2 ölü

Motosiklet sürücüsü ve çarptığı genç hastanede hayatını kaybetti

SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet önce elektrik direğine daha sonrasında ise kaldırımda yürüyen 21 yaşındaki gence çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ve genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Rüstempaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sapanca istikametine doğru seyir halinde olan 48 yaşındaki Tunçkan Serdar Şendur idaresindeki 34 BJT 038 plakalı motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan motosiklet önce cadde üzerindeki direğe daha sonrasında ise kaldırımda yürüyen 21 yaşındaki Enes Özdemir isimli gence çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Serdar Şendur ve 21 yaşındaki genç Enes Özdemir ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Yusuf Ersoy - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title