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Elazığ'da Minibüs Bahçeye Devrildi

Elazığ'da Minibüs Bahçeye Devrildi
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Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, bir evin bahçeye devrildi.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, bir evin bahçeye devrildi.

Kaza, Elazığ Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir evin bahçesine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada can kaybı yaşanmazken, minibüste maddi hasar oluştu.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüsün kontrolden çıkarak önce market önündeki standa, ardından bahçeye düşme anı yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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