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Kontrolden çıkan kamyonet su kanalına düştü

Kontrolden çıkan kamyonet su kanalına düştü
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Erzincan’da kontrolden çıkarak su kanalına düşen kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Erzincan'da kontrolden çıkarak su kanalına düşen kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Erzincan Ekşisu Yolu üzerinde Günebakan köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Binali Doğan yönetimindeki kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına savruldu.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrollerde kazada yaralanan olmadığı tespit edildi.

Su kanalına düşerek ağır hasar alan kamyonet, olay yerine çağrılan vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kullanılamaz hale gelen araç çekiciyle kaldırılırken, bölgede trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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