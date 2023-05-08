Kontrolden çıkan kamyon trafik direğine çarptı: 1 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, refüje çıkarak trafik ışığı sinyalizasyon direği çaptı. Çarpmanın etkisiyle direk yoldan geçen bir transitin üzerine devrildi, kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ - Bingöl Karayolu Küçük Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyon refüje çıkarak trafik ışığı sinyalizasyon direğine çaptı. Çarpmanın etkisiyle direk, yoldan geçen bir transitin üzerine düştü. Kazada bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken güvenlik güçleri ise olay yerinde inceleme yaptı.

Trafik ışığı sinyalizasyon direği ise karayolları ekipleri tarafından kaldırıldı.