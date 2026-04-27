Kontrolden çıkan kamyon devrildi, sürücüsü yaralandı
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Altıntaş ilçesine bağlı Sevdiğin Köyü ile Zafer Organize Sanayi Bölgesi arasında seyir halinde olan kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA