Kontrolden çıkan hafif ticari araç tarlaya uçtu: 1 ölü, 5 yaralı - Haberler

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Kontrolden çıkan hafif ticari araç tarlaya uçtu: 1 ölü, 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kontrolden çıkan hafif ticari araç tarlaya uçtu: 1 ölü, 5 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç tarlaya uçtu.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç tarlaya uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si çocuk 5 kişi de yaralandı.

Kaza, Sungurlu- Çorum karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Naci Çıtak (56) yönetimindeki 05 AAN 794 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, aynı istikamette seyir halinde olan Sabri Özgün yönetimindeki 60 ES 166 plakalı otomobile çarptıktan sonra tarlaya uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, takla atarak tarlaya uçan hafif ticari araçta sıkışan yaralıları araçtan çıkardı.

Kazada sürücü Naci Çıtak ile araçta yolcu olarak bulunan Aysel Çıtak (56), Hira Nur Gül (5), Elif Mina Gül (1), Faruk Koray Gül (31) ile Eda Gül (29) yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Aysel Çıtak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

(Serkan Şansever-İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sungurlu, Tragger, Çorum, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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