Kontrolden çıkan beton yüklü kamyon devrildi
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Malatya'da sürücüsünün kontrolünde çıkan gaz beton yüklü kamyon devrildi.
Malatya'da sürücüsünün kontrolünde çıkan gaz beton yüklü kamyon devrildi. Betonların yola saçıldığı kazada, sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu.
Kaza, 12.30 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Venk sokak içerisinde seyir halinde olan G.Y. yönetimindeki gaz beton yüklü 35 AU 1712 plakalı kamyon sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Yan yatan araçta bulunan betonlar yola savrulurken, sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa