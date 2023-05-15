Kontrolden çıkan araç beton duvara çarptı... O anlar kamerada

Kazada 4 kişi yaralandı

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil beton duvara çarptı. Araçta bulunan 4 kişi yaralanırken, ön koltukta sıkışan iki kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece 23.30 sıralarında İznik -Boyalıca mahallesi Atatürk Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhangazi istikametinden İznik yönüne doğru giden 06 GL 534 plakalı otomobil sürücüsü Hakan Utku Akbaş direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yoldan çıktı. Bahçe beton duvarına çarparak durabilen araçta bulunan Y.T. K.S. 15. Y.Nyaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ön koltukta ayakları sıkışan 2 yaralıyı çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerin yaralılara ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk etti. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.