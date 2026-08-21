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İnegöl'de Otomobil Alt Geçitte Beton Direğe Çarptı: Sürücü Yaralandı

İnegöl'de Otomobil Alt Geçitte Beton Direğe Çarptı: Sürücü Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, alt geçidin koruma demirlerini yıkarak beton direğe çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücü Azim Ç. (53) yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, alt geçidin koruma demirlerini yıkarak beton direğe çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücü yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Altıeylül Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Azim Ç. (53) yönetimindeki 16 ASH 470 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan otomobil, alt geçidin koruma demirlerini yıktıktan sonra beton direğe çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle sürücü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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