Haberler

Kontrolden çıkan otomobil, danışmanlık merkezine daldı: O anlar kamerada

Kontrolden çıkan otomobil, danışmanlık merkezine daldı: O anlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli İzmit'te kontrolden çıkan otomobil, psikolojik danışmanlık merkezine çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, merkezde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Sürücü ve çevredekiler yara almadan kurtuldu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, psikolojik danışmanlık merkezine daldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, olay sırasında danışmanlık merkezinde kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Alikahya Fatih Mahallesi Kemal Sunal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 MBE 654 plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Psikolojik danışmanlık merkezinin vitrinine çarpan otomobil, içeri girdi.

O anlar kamerada

Çarpmanın şiddetiyle dükkanın camları tuzla buz olurken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Kazanın gerçekleştiği saatte klinikte kimsenin bulunmaması sayesinde şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Sürücü de kazayı yara almadan atlattı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinde ilerleyen otomobilin kontrolden çıkarak hızla dükkanın içine girdiği anlar yer aldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Makam araçlarının satışa çıkarılmasıyla ilgili Özgür Özel cephesinden ilk açıklama

Özel'in Aziz İhsan Aktaş iddiası, Kılıçdaroğlu'nun başını ağrıtacak
Çağdaş Yaşam'dan Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler

Dernek açıklama yaptı, CHP'den gelecek parayı kabul etmeyecekler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi

Ünlü şarkıcı Bodrum'da aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi
Tarihi transfer Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Tarihi transfer Fener'e geri dönüyor
Rusya'da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı

Müslümanlar o ülkede camilere sığmadı! Bölgede kuş uçurtmadılar
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur

Kılıçdaroğlu kurultaya ne zaman gidileceğini açıkladı
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in iki makam aracını satışa çıkardı! Yazılan notlar çok konuşulacak

İkisi de Özel'in makam aracıydı! Üzerindeki notlar kavga çıkarır
Kenan Yıldız'ın formasını giyeceği kulüp ''Yüzde 100'' diyerek duyuruldu

Gelecek sezon formasını giyeceği kulüp ''Yüzde 100'' diyerek duyuruldu
Atletico Madrid, Ademola Lookman'a kapıyı gösterdi

Lookman'a ''Güle güle'' dediler