- Konteynerin altında sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde konteynerin altına sıkışarak mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Samandağ ilçesi Samandağ İlçesi Yeni Mahallede bulunan geçici yaşam alanında, konteyner altına sıkışan köpeği fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bölgeye gelerek köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Köpek, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası kurtarılarak doğal ortamına bırakıldı.