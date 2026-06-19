Haberler

Nişanlısını ve babasını öldüren şahıs tutuklandı

Nişanlısını ve babasını öldüren şahıs tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da depremzede ailenin konteynerine baskın düzenleyen şahıs, nişanlısı Lamiya Azazi ve babası Yusuf Azazi'yi tabancayla vurarak öldürdü. Olayın faili jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.

Hatay'da depremzede ailenin yaşadığı konteyneri basarak nişanlısı ile babasını öldüren şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, Defne ilçesi Koçören Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte yaşandı. Yaklaşık 6 ay önce nişanlanan Lamiya Azazi (30) ve Üstün Ç. isimli şahıs arasında anlaşmazlık yaşandı. Yaşanan anlaşmazlık sonrası Lamiya Azazi, nişanlısından ayrılma kararı aldı. Geçtiğimiz gün gece saatlerinde şahıs, depremzede ailenin yaşadığı konteyneri bastı. Üstün Ç., yanında bulunan tabancayla nişanlısı Lamiya Azazi ve 65 yaşındaki babası Yusuf Azazi'yi vurdu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, baba ve kızın hayatını kaybettiği belirledi. Baba ve kızının cenazeleri olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin olayın faalini yakalamak için başlattıkları çalışmalarla olayın faili olan damat kullandığı tabancayla birlikte yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen şahıs mahkemece tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, kurultay için tarih verdi

Kılıçdaroğlu, kurultay için ilk kez tarih verdi
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı

İstanbul'da metro raydan çıktı! Yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Dışişleri Bakanı Şeybani ile esnaf lokantasında yemek yerken görüntülendi

Şara'yı hiç böyle görmediniz! Bakanıyla birlikte soluğu orada aldı
Amara Diouf, Fenerbahçe için İstanbul'da

Uçaklar üst üste iniyor! Bir isim daha Fenerbahçe için İstanbul'da
ABD Başkanı Trump Türkiye programını resmen duyurdu

Trump resmen duyurdu: En iyi dostunun misafiri olacak
Bir tokatla yere serdi, ardından sürükleyerek götürdü

Bir tokatla yere serdi, ardından sürükleye sürükleye götürdü
Ankara'da bir kişi vinçte sallandı: O anlar kameraya yansıdı

Canının hiç mi değeri yok! Metrelerce yüksekte ölümle dans etti

Başakşehir'de vahşet: Kafasını taşla ezdiği nişanlısının cesedini boş araziye attı

Nişanlısının kafasını taşla vura vura ezdi, cesedi tarlaya attı gitti!
İki porsiyon et dönere servet ödedi

Ufacık et dönere ödediği paraya isyan etti: Restoranlar çıldırmış