Konteyner kentte yangın çıktı

Konteyner alev alev yandı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde konteyner kentte çıkan yangında bir konteyner alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesinde bulunan TOKİ Konteyner Kent'te bulunan bir konteynerde yangın çıktı. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Yükselen dumanların ve alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen olayda ölen yada yaralanan olmazken konteyner kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.