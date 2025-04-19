Ahşap teknede yangın faciası: 148 ölü, 100 kayıp
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Kongo Nehri'nde bir motorlu ahşap tekne yangın çıktı, 148 kişi hayatını kaybetti. Yangına, yemek pişiren bir kadının sebep olduğu belirtilirken çok sayıda yolcu yüzme bilmediği için boğuldu.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kuzeybatısındaki Kongo Nehri'nde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 500 kişiyi taşıdığı belirtilen motorlu ahşap bir tekne alev aldı.
148 KİŞİ ÖLDÜ
Yerel yetkililere dayandırılan haberlere göre "HB Kongolo" adlı teknenin alev almasının ardından en az 148 kişi ölü bulundu.
YANGIN MUTFAKTAN ÇIKTI
Yangının bir kadının yemek pişirdiği sırada çıktığı, çok sayıda yolcunun yüzme bilmediği halde suya atlayarak hayatını kaybettiği belirtildi.
100 KİŞİ KAYIP
Faciadan kurtulan yaklaşık 100 kişi ise geçici sığınağa götürülürken, yanıkları olanlar hastanelere kaldırıldı. Salı günü yaşanan olayın ardından 100'e yakın kişinin hala kayıp durumda olduğu öğrenildi.
Köyler arasında ulaşımın çoğunlukla eski ve ahşap teknelerle sağlandığı ülkede sık sık tekne kazaları yaşanıyor.