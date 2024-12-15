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Komşusunun aracına kurşun yağdıran adam kendini, "Sevinçten havaya ateş ettim" sözleriyle savundu

Komşusunun aracına kurşun yağdıran adam kendini,
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Bursa'da kavgalı olduğu komşusunun kullandığı kamyonetin arkasından 7-8 el ateş eden adam yargılandığı davada, "Eşim 'Bir çocuğumuz olacak' deyince çok sevindim. O heyecanla havaya ateş ettim." dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tahliyesine karar verdi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Ali Ü. (22), ocak ayında babasının kahvehanesinin önünden kamyonetiyle hızlı geçtiğini öne sürdüğü Halaattin B. (63) ile tartıştı. İddiaya göre; Ali Ü. 23 Mart'ta kızı Serap T ile giden Halaattin B. idaresindeki 50 ACB 129 plakalı kamyonete arkasından 7-8 el ateş etti. Baba ve kızın şikayetçi olduğu Ali Ü, tutuklandı.

BABA VE KIZI İÇİN AYRI AYRI HAPSİ İSTENDİ

Savcılık soruşturmasının tamamlanmasının ardından Ali Ü. hakkında, her iki şikayetçi için ayrı ayrı olmak üzere, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklu sanık, Bursa 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada yaptığı savunmada üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

"ÇOCUĞUM OLACAĞINI ÖĞRENİNCE HAVAYA ATEŞ ETTİM"

Ali Ü. kendini, "Olaydan 2 ay önce, mahallemizde oturan Halaattin B. ile aracını hızlı sürdüğü için tartıştık ama şikayetçi olmadık. Olay günü eşim beni telefonla arayıp, 'Ali gözümüz aydın. Bir çocuğumuz olacak' deyince çok sevindim. O heyecanla, kurusıkı tabancamla havaya ateş ettim. Suçlamayı kabul etmiyorum. Kendilerine ateş etmedim. Ben panik atak ilacı kullanıyorum. O yüzden bu tarz bir olay yaşanmış olabilir." sözleriyle savundu.

"KAHVENİN ÖNÜNDEN GEÇERKEN ELİNDE SİLAH OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Kendilerine ateş açılan baba ve kızı ise Ali Ü'den şikayetçi olduklarını belirterek, "Kahvenin önünden geçerken Ali Ü.'yü gördük. Elinde silah vardı. Kahvenin oradan geçerken 7-8 el ateş etti. Yaralanmamak için kafamızı eğmek zorunda kaldık. Olay bittikten sonra aracımızda 5-6 adet delik olduğunu gördük." diye konuştu.

TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme sanığın tahliyesine karar verirken, duruşma erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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