Komşusu tarafından öldürülen adam son yolculuğuna uğurlandı

Komşusu tarafından öldürülen adam son yolculuğuna uğurlandı

Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yüksek ses sebebiyle tartıştığı komşusu tarafından öldürülen 41 yaşındaki adam son yolculuğuna uğurlanırken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Konuralp Mahallesi 2034. Sokak'ta dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. ile komşusu Bahattin Demir arasında yüksek ses yüzünden tartışma çıktı. Tartışmada A.Y., elindeki silahla komşusu Demir'i yatağa bağlı babasının gözleri önünde silahla vurarak öldürdü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen A.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Demir'in cenazesi ise, Yeniköy Mahallesi'ndeki Aşağı Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında defnedildi.