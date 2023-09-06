Ankara'da bir kişi, komşusu olan ve husumet yaşadığı evli çifti av tüfeğiyle vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Kan donduran olayla ilgili konuşan çevre sakini bir vatandaş ise komşuların birbirleri ile yıllardır kavgalı olduklarını söyledi.

Komşularını silahla öldürüp intihar etti, olayla ilgili konuşan vatandaş kan donduran o anları anlattı

ANKARA - Ankara'da bir kişi, komşusu olan ve husumet yaşadığı evli çifti av tüfeğiyle vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Kan donduran olayla ilgili konuşan çevre sakini bir vatandaş ise komşuların birbirleri ile yıllardır kavgalı olduklarını söyledi.

Olay, dün akşam saatlerinde Çubuk ilçesinin Aşağı Emirler Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Lütfü Topçu (68), sürekli tartıştığı ve kavgalı olduğu komşusu İbrahim Bartan'ı ve onun eşi Nazik Bartan'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Daha sonra kendi bahçesine geçen Topçu, aynı silahla kendisini vurarak intihar etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Vefat eden Bartan çiftinin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna, saldırgan Lütfü Topçu'nun cesedi ise Pursaklar Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği aktarıldı.

Gözyaşları arasında toprağa verildi

Yaşlı çift için bugün köylerinde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Bartan çiftinin naaşları namazın ardından gözyaşları eşliğinde aile mezarlığında toprağa verildi. Saldırgan Lütfü Topçu'nun ise Karşıyaka Mezarlığı'nda yer alan Ahmet Eefendi Cami'sinde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

"Birbirleri ile 3-4 senedir tartışıyorlardı"

Olayla ilgili konuşan köy derneğinin başkanı Ali Said Kaymak, "Birbirleri ile komşulardı. Küçük meselelerden dolayı sürekli sürtüşme halindeydiler. Birbirinden sürekli şikayetçi oluyorlardı. Ben de kendilerini her gördüğümde böyle davranmamaları konusunda uyarıyordum. Birbirleri ile 3-4 senedir tartışıyorlardı. Dün İbrahim evinin önünde traktörünün tekerleğini değiştiriyormuş. O sırada Lütfü elindeki tüfekle çok yakın bir mesafeden İbrahim'i sırtından vurmuş. Ardından da İbrahim'in eşini ateş ederek öldürmüş. Ardından da kendi göğsüne sıkarak yaşamına son vermiş. Aniden yaşanan bir olaymış. Hepsini de tanırdım. Küçük meselelerden dolayı hep tartışırlardı.