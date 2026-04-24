Komşularını öldüren baba ve oğluna ağır ceza

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Topaç köyünde husumetli oldukları iki kardeşi öldüren baba ve oğlunun yargılandığı mahkemede karar çıktı. Sanıklardan baba müebbet ve 14 yıl, oğlu ise 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz yıl eylül ayında Acıgöl ilçesine bağlı Topaç köyü Karapınar yolu üzerinde iddiaya göre E.C., aralarında husumet bulunan M.Ş. ile kardeşi A.Ş.'nin bulunduğu otomobile pusu kurarak, pazardan dönen iki kardeşin bulunduğu araca tüfekle ateş açtı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede iki kardeşin de hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından kaçmaya çalışan E.C., aracıyla Topaç köyü içerisinde kaza yapması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Yaralanan zanlı hastanede tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden kardeşlerin cenazeleri ise yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan baba E.C. ile oğlu A.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında sanıklar hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan sanıklar, olayı ağır tahrik altında gerçekleştirdiklerini öne sürdü. Sanıkların ve avukatlarının savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Mahkeme, baba E.C.'yi 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis ve 14 yıl hapis cezasına çarptırırken, oğlu A.C.'ye ise 18 yıl hapis cezası verdi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı