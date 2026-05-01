Komşuların müzik kavgası kanlı bitti: 5 yaralı

Adana'da komşular arasında yüksek sesle müzik dinleme meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tabanca ve pompalı tüfeğin kullanıldığı olayda 3 kişi silahla, 2 kişi ise darp sonucu yaralandı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, komşu iki grup arasında yüksek sesle müzik dinleme nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabanca ve pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Ömer S. ve Hüseyin T. pompalı tüfekle, Coşkun K. ise tabancayla yaralandı. Ayrıca 2 kişi darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayda kullanılan pompalı tüfek ve tabancaya el koyarken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ADANA

